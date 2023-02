Fedor Emelianenko dice addio alle Mma | “L’ultimo imperatore” lascia il suo trono

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma, 6 feb –ha appeso i guantini al chiodo. Il campione russo ha chiuso la sua lunghissima carriera all’età di 46 anni dopo il match contro Ryan Bader, per il titolo dei pesi massimi Bellator. Anche per “” è arrivata l’ultima battaglia. Il match didiLe Mma non risparmiano nessuno, cosìincontro disi è chiuso con un po’ di amarezza, con la sconfitta per tko al primo round. C’è da dire che “” ha voluto direall’ottagono nella maniera più difficile, sfidando il campione dei pesi massimi e dei massimi leggeri Ryan Bader. Uno che con 15 successi è secondo solo a Jon Jones ...

A 46 anni la leggenda russa ha combattuto e perso contro Ryan Bader a Bellator 290 e poi ha detto addio. Una carriera che non sarà mai eguagliata, nata facendo la fame nell'allora Urss tra colpi di ma ...