Federica Pellegrini | ' Senza figli non mi sentirò meno realizzata' Lo sfogo sui social

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La nuotatrice, campionessa olimpica, ha risposto su Instagram alle domande dei fan sui suoi piani per avere. Laha dichiarato che la domanda viene posta con molta ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Durante un question time su Instagram,ha soddisfatto le curiosità dei fans sul tema della maternità. Alla domanda 'quando vorrai figli', l'ex - campionessa di nuoto ha risposto che 'questa è una cosa che mi viene ...La nuotatrice, campionessa olimpica, ha risposto su Instagram alle domande dei fan sui suoi piani per avere figli. Laha dichiarato che la domanda viene posta con molta (troppa!) ...

Federica Pellegrini e le domande inopportune sui figli: “Senza non sarei realizzata come donna” DiLei

C'è posta per te, Federica Pellegrini zittisce il rosicone: "Per mia esperienza personale..." Liberoquotidiano.it

Le chiedono quando farà dei figli, Federica Pellegrini fa trapelare irritazione: le sue parole Gossip News

Federica Pellegrini, lo sfogo sui social: «Figli Se non arrivano non mi sentirò meno realizzata» Corriere

Federica Pellegrini sbotta sui social: “Figli Sembra quasi che…” Isa e Chia

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...L'ex-campionessa di nuoto, interrogata dai fans su Instagram su futuri progetti di figli con il marito Matteo Giunta, ha criticato le pressioni sociali sul tema della maternità: "Sembra quasi che se m ...