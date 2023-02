Federica Pellegrini sbotta sui social | “Figli? Sembra quasi che…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 6 febbraio 2023)ha pubblicato alcune Instagram stories in cui ha risposto alle domande dei suoi followers. L’ex nuotatrice ha spiegato di non sentire la mancanza dello sport che l’ha resa celebre, spiegando: Non mi manca nuotare. Mi mancano le gare, mi manca sentire l’adrenalina. Mi manca, forse, sentirmi in acqua come mi sentivo quando stavo bene perché hai quel senso di onnipotenza che è un po’ come se tu fossi fatto per quello. Però so che in questo preciso momento, per raggiungere quello stato lì, dovrei mettermi proprio a nuotare tutti i giorni per mesi, per recuperare un po’ uno stato di forma. Insomma, ci penso due volte…poi, devo dire, quando entro in acqua sto bene, mi piace. E’ sempre l’amore della mia vita, però non è la cosa che mi viene da fare subito la mattina quando mi sveglio. A seguire, ha rivelato qualche dettaglio sull’inizio ...