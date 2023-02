Federica Pellegrini ai follower | “Basta chiedermi quando farò figli”

"Mi viene chiesto spesso se diventerò madre e sto cominciando a trovarlo un po' pesante"., rispondendo alle domande dei fan nelle sue storie Instagram affronta il tema della maternità. "Sembra quasi che se non venissero mi debba sentire meno realizzata di quello che ...'Mi viene chiesto spesso se diventerò madre e sto cominciando a trovarlo un po' pesante'., rispondendo alle domande dei fan nelle sue storie Instagram affronta il tema della maternità. 'Sembra quasi che se non venissero mi debba sentire meno realizzata di quello che ...

"Il tumore mi ha cambiato", la notizia scuote Federica Pellegrini: lacrime in diretta SportItalia.it

Federica Pellegrini in lacrime, la Divina resta senza parole: è successo davanti a tutti Tennis Press

Federica Pellegrini: “La mia dieta e gli integratori: vi dico tutto” Corriere dello Sport

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Federica Pellegrini ha voluto mettere in chiaro una volta per tutte le sue idee riguardo alla maternità nella vita di una donna.