Federica Brignone è oro nella combinata ai Mondiali di sci - Sport - Altri Sport - quotidiano.net

La valdostana trionfa davanti a Holdener e Haaser. Inforca Shiffrin a poche porte dal traguardo. Tripudio ...I Mondiali di sci alpino 2023 iniziano nel segno dell'Italia. Il primo oro in palio, infatti, la combinata femminile , è andato a una straordinaria, capace di superare i propri limiti in particolare nello slalom e di conquistare così la seconda medaglia della propria carriera ai Mondiali, a 11 anni dall'argento in gigante a ...

La svittese ha chiuso al secondo posto la combinata, alle spalle dell'italiana Brignone. Fuori alla terz'ultima porta Shiffrin, male Michelle Gisin ...