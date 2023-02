Fausto Leali | chi è | età | carriera | canzoni | chi è la moglie | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma che vede alla conduzione Serena Bortone. Questa settimana il programma andrà in onda in diretta da Sanremo, dal teatro Casinò, perché il prossimo 7 febbraio prenderà il via il Festival. E tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto, senza freni anche, una delle voci più intense del panorama musicale. Che si racconterà a cuore aperto: spaziando dalla sua vita alla sua. View this post onA post shared by(@official) Dagli esordi al debutto diè nato ...