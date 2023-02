Farma party | gli adolescenti che si sballano con gli psicofarmaci rischiano gravi conseguenze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) I ragazzi si procurano facilmente psicoci senza prescrizione medica, direttamente a casa propria o a casa di amici:ci per dormire,ci per l’attenzione, per l’iperattività, per regolarizzare l’umore, per le diete o altro. Hanno imparato che le difficoltà di addormentamento, di attenzione, di gestione emotiva sono “malattie” che si risolvono con ici. Gli psicoci e ici, senza prescrizione medica, sono infatti le sostanze più utilizzata dai giovanissimi dopo alcol e cannabis. È quanto emerge da uno studio dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ifc). Un teenager su dieci usa i medicinali per divertimento, per sballarsi, per organizzare i cosiddetti: feste a base di ...