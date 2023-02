F1 | presentata la Williams 2023 di Albon e Sargeant

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Laè, dopo Haas e Red Bull, il terzo team di Formula 1 a svelare la propria monoposto per il Mondiale. Si chiama FW45 la vettura con cui la scuderia britannica scenderà in pista nella stagione ormai alle porte, e vedrà come team principal il neo arrivato James Vowles, successore di Jost Capito, e come piloti il confermato Alexandere il rookie Logan. “Sono davvero entusiasta di correre per un altro anno con questa squadra – ha detto-. Il team ha lavorato molto duramente l’anno scorso e durante l’inverno per affrontare alcune aree chiave della nostra macchina, impegnandosi al massimo per massimizzare ciò che si può ottenere dalla macchina per il, quindi non vedo l’ora di vedere cosa la FW45 potrà fare”. “Dopo questo lungo inverno, sono ...