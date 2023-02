F1 | Horner su Binotto | “Non potrebbe ricoprire ruoli alla Red Bull Lo vedo in team minori”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Christianprincipal della Red, ha rilasciato un’intervista a MotorSport Magazine esponendosi sul futuro di Mattia, l’exprincipal della Ferrari: “Non riesco a capire che ruolonella nostra squadra. Lo scorso anno è stato molto duro per lui visto che la Ferrari ha fatto un importante step in avanti. Probabilmente avrà delle opportunità inche occupano posizioni più basse in griglia”. SportFace.

Il fatto più clamoroso ovviamente riguarda quanto accaduto alla Ferrari, confuori e ... e dove c'è l'austriaco, c'è sempre l'opinione di Christian, team principal della Red Bull . 'Non ...Nel corso dell'evento di New York inoltre Christiannon ha mancato di ribadire la volontà di ... 'Non è importante chi arriva a mille cavalli, ma chi lo fa per primo', dichiaravain ...

F1, Christian Horner: "Binotto Non verrà in Red Bull. Lo vedo in team di secondo piano" OA Sport

Horner: "Mi dispiace per Binotto, ha fatto un buon lavoro" Autosprint.it

F1 | Horner sull’addio di Binotto alla Ferrari: “Deve essere stata dura” F1grandprix.it

Horner stuzzica Vasseur: "Tratterà le stesse questioni che aveva per ... FormulaPassion.it

F1 | Horner sul passaggio di Vowles in Williams: “Un passo avanti importante per la sua carriera” F1grandprix.it

Il Mondiale 2023 di F1 deve ancora cominciare, eppure in questo inverno le dichiarazioni dei protagonisti non sono mancate e non mancheranno. A prendersi la scena, se così si può dire, è stato questa ...IL 2023 non rappresenterà una sfida solo per i nuovi piloti in pista anche le novità sul muretto dei team non mancheranno ...