F1 | Ferrari 2023 più leggera | si attendono grossi riscontri dal cronometro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il conto alla rovescia procede velocemente e il 14 febbraio, data di presentazione della nuovadi F1, si avvicina sempre di più. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ieri, la scuderia di Maranello non giocherà a carte coperte, come fatto da Red Bull, e deciderà di svelare le forme della nuova monoposto senza badare troppo ai tatticismi. Stando ad alcune indiscrezioni che emergono dal sito formu1a.uno, il progetto della 675 dovrebbe contare su un telaio più leggero rispetto alla F1-75. Si parla di un risparmio di 2/3 kg, che potrebbero equivalere sul giro a un decimo di vantaggio rispetto alla versione 2022. Tuttavia, sarà da verificare in pista la bontà di tale stima. Nel caso vi fossero delle conferme, non sarebbe un dato trascurabile dal momento che nel regolamento tecnicosi tiene in grande considerazione la problematica ...