F1 | ecco la Williams 2023 | si chiama la FW45

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dopo Haas e Red Bull, anche laha presentato la monoposto per il Mondiale di Formula 1. Come nei due casi precedenti, si tratta della sola livrea della macchina che vedremo in pista nei ...

Dopo Haas e Red Bull, anche laha presentato la monoposto per il Mondiale di Formula 1 2023. Come nei due casi precedenti, si tratta della sola livrea della macchina che vedremo in pista nei test di fine febbraio in ...Alexander Albon invuole trovare la stabilità che non ha avuto in precedenza, con l'arrivo inaspettato in Toro ...la nuova livrea: c'è lo sponsor Gulf Abbonati per continuare a leggere ...

Ecco la nuova Williams FW23 per Mondiale F1 2023 La Gazzetta dello Sport

F1 | Williams, ecco la livrea FW45 e la nuova partneship con Gulf Oil TheLastCorner.it

F1 Williams: ecco la livrea della FW45 FUNOANALISITECNICA

Williams FW45, ecco la livrea della monoposto 2023 Autosprint.it

F1 2023, ecco la nuova Williams FW45 Autosprint.it

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...La leggendaria scuderia di Grove è la terza a svelare la livrea della nuova monoposto: la Williams FW45. Nuova livrea, nuovo main sponsor Gulf e anche nuova coppia di piloti per il Mondiale F1 2023. E ...