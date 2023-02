F1 | Christian Horner | “Binotto? Non verrà in Red Bull Lo vedo in team di secondo piano”

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il Mondiale 2023 di F1 deve ancora cominciare, eppure in questo inverno le dichiarazioni dei protagonisti non sono mancate e non mancheranno. A prendersi la scena, se così si può dire, è stato questa volta, ilprincipal della Red, che in un’intervista rilasciata a MotorSport Magazine si è così espresso sul futuro di Mattia, l’exprincipal della Ferrari. “Non riesco a capire – ha affermato– che ruolo potrebbe ricoprire nella nostra squadra. Lo scorso anno è stato molto duro per lui visto che la Ferrari ha fatto un importante step in avanti rispetto“. Poi ha aggiunto: “Probabilmente avrà delle opportunità inche occupano posizioni più basse in griglia”. Non è la prima porta in faccia a Mattia ...