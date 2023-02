F Romano pubblica | Nicolò Zaniolo ha già dato ieri il suo ‘via libera’ al Galatasaray —…

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 6 febbraio 2023)ha giàil suo “via libera” al— condizioni personali concordate al 100%. #Gala L’affare ora dipende dai club poiché l’offerta per il trasferimento definitivo è di 22 milioni di euro. Sono in corso discussioni sugli add-on e sulla clausola rescissoria da inserire nel contratto. pic.twitter.com/7GvIrdtUrt — Fabrizio(@Fabrizio) 5 febbraio 2023 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.