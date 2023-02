«Evitiamo di associare subito qualsiasi disservizio ad un attacco» | l’intervista a Stefano Zanero

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Parlando dell’hacker globale contestualmente al down di Tim è stato fatto allarmismo. Abbiamo chiesto a, professore associato di computer security al Politecnico di Milano, di fornisci il suo parere su una situazione che – sin dall’inizio – è stata raccontata con toni eccessivamente sensazionalistici e, sicuramente, non con la prudenza necessaria quando si parla di tematiche legate alla cyber sicurezza globale e dei singoli stati. Parlando durante la rassegna stampa di #Edicolaperta, l’esperto di cyber security non ha esitato a parlare della necessità di ridimensionare una situazione che – nel concreto – ha interessato nel mondo intero circa mille aziende. E che non si configura come nulla di nuovo. LEGGI ANCHE >>> Quale è stata la percezione dell’hacker “globale” nel resto del ...