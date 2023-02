Europei Ciclismo su Pista | 22 Azzurri per il podio | obiettivo pass olimpico

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma – Il commissario tecnico Marco Villa ha ufficializzato i convocati per i Campionatidisuin programma a Grenchen (Svizzera) da mercoledì 8 a domenica 12 febbraio. Saranno ventidue (nove donne e tredici uomini) gliin gara nel primo appuntamento assegnatore di punti ai fini della qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In campo femminile saranno protagoniste Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Giada Capobianchi, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Miriam Vece e Silvia Zanardi. Nel maschile, invece, riflettori puntati su Liam Bertazzo, Matteo Bianchi, Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Manlio Moro, Stefano Moro, Mattia Pinazzi, Mattia Predomo, Michele Scartezzini, Michele Tugnolo ed Elia Viviani. (Foto ...

