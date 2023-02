Europa in ordine sparso sul piano per l’industria verde. “Pareri discordanti tra gli stati membri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Si ingarbuglia sempre di più la matassa deleuropeo per sostenere la transizione energetica e fronteggiare i maxi sussidi decisi negliUniti a favore delle industrie che producono sul suolo americano. Gli“hannosu come la risposta europea” all’Inflaction Reduction Act “debba essere presentata”, ha ammesso stamane il ministro per gli Affari Ue svedese Jessika Roswall al termine del Consiglio Affari Generali. “Il Consiglio lancerà un segnale forte per quanto riguarda l’economia e soprattutto per la promozione di investimenti puliti”, ha dal canto suo aggiunto il vice presidente della Commissione Ue Maros Sefcovic sottolineando come “il tempo sia essenziale. Bisogna fare in modo che le industrie strategiche si sviluppino qui in ...