Etra Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 6 febbraio 2023)Spa è un’azienda leader nella fornitura di servizi e soluzioni integrate per la gestione dei rifiuti ed opera nella Provicnia di Padova e nei territori limitrofi. Fondata nel 1967,Spa è parte del gruppo, che offre soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti urbani, industriali e speciali. L’azienda è impegnata nella promozione di un modello sostenibile di gestione dei rifiuti, attraverso la valorizzazione dei materiali riciclabili e la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento. : le Posizioni AperteSpa è sempre alla ricerca di persone talentuose e appassionate alla sostenibilità e con competenze utili nella gestione dei rifiuti. Attualmente ci sono molte opportunità di lavoro disponibili in diverse aree, tra cui: Amministrazione e finanza: professionisti esperti in ...