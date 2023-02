Energia | Meloni “In tempi brevi piano per rinnovabili e calo consumi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta la Cabina di Regia del PNRR con i ministeri competenti e le società partecipate Eni, Enel, Snam e Terna per avviare un confronto sul nuovo capitolo da inserire nel PNRR relativo al RepowerEU, ileuropeo per fronteggiare le difficoltà del mercato energetico globale causate dalla guerra in Ucraina.La riunione si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia, del Ministro per il Pnrr, le Politiche di Coesione e il Sud, Raffaele Fitto e tutti i ministri competenti. Hanno partecipato gli amministratori delegati dei principali operatori del settore energetico ed elettrico nazionale Enel, Eni, Snam e Terna.Il presidentenel corso della riunione ha affermato che “il nuovoconsentirà all'Italia di dare un forte contributo alla realizzazione del ...