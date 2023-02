Endrick non segna più | ma Ferreira è tranquillo | «Serve pazienza»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sei partite ancora zero gol per, la nuova giovane stella del calcio brasiliano, che nel 2024 andrà al Real Madrid. MaNon è iniziato nei migliori dei modi il 2023 di, il baby talento brasiliano, appena 16 anni, che nel 2024 si unirà al Real Madrid. Per lui sei presenze e ancora nessun gol. A predicare calma però c'è Abel, tecnico del Palmeiras. Di seguito le sue parole. «Dobbiamo avere. Ancheè un ragazzino, deve andare a Disneyland, deve crescere e continuare a fare l'adolescente, deve ridere. A 16 anni non possiamo aspettarci che segni 10 gol. Ed esaltarlo quandoun gol… Questi giovani passano dall'essere molto bravi a scarsi».