Empoli Vs Spezia | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Entrambe le squadre sono a debita distanza dalla zona retrocessione, ma nonostante questo puntano a migliorarsi.Vssi giocherà sabato 11 febbraio 2023 alle ore 15 presso lo stadio Castellani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta contro la Roma ha posto fine alla striscia positiva dei toscani che durava da sei giornate. Ma,nonostante ciò, il decimo posto consente di dormire sonni tranquilli con 13 punti di vantaggio sulla terzultima. Leggermente diversa la situazione degli aquilotti che, invece, hanno un margine di punti sulla zona playout. Le tre sconfitte consecutive hanno fatto scattare un campanello d’allarme e devono servire da monito per sbagliare il meno possibile. LE ...