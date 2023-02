Emergenza Carceri | Ostellari | “Assumeremo nuovi agenti penitenziari dalle graduatorie esistenti”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Per far fronte all’il governo ha allo studio una soluzione “di buon senso” che consente di risparmiare risorse. Lo ha annunciato Andrea, sottosegretario di Stato alla Giustizia. “Le richieste di tanti allievidi Poliziaa, dichiarati idonei nell’ambito di precedenti selezioni, saranno ascoltate”, dice l’esponente leghista. “Nel decreto milleproroghe una misura di buon senso” “Abbiamo richiesto che, nell’ambito del decreto milleproroghe – ha spiegato il sottosegretario, sottoposto alla scorta per le minacce degli anarchici – sia inserito un emendamento governativo per consentire l’assunzione attraverso lo scorrimento dellegià. Ciò consentirà di risparmiare risorse e cominciare subito una nuova ...