Elezioni regionali Lazio domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 | come si vota | a che ora | sondaggi e fac-simile della scheda elettorale

... favorito nel voto tra gli iscritti (ma la partita dei gazebo è aperta), rappresenta in qualche modo l'establishment classico del Pd e quindi un buon risultato alledel 12 - 13 ...E' quanto promette il candidato per il centrodestra alledel Lazio, Francesco Rocca, ai microfoni del programma di Rai Radio 1 "Un Giorno da Pecora". Alla domanda sul perchè voglia ...

Elezioni regionali 2023, i presidenti della Regione Lombardia TGCOM

Elezioni in Lombardia, il conto alla rovescia: ecco i candidati e la posta in palio La Stampa

Elezioni regionali, il centrodestra a Roma tira la volata a Rocca: tutti compatti per il successo Il Tempo

Elezioni regionali, Letizia Moratti è convinta: "Possiamo vincere" MilanoToday.it

Domenica 5 febbraio 2023, a Somma Vesuviana della Città Metropolitana di Napoli, presso il Convento dei Padri Trinitari è stato svolto il Congresso Regionale del Psi della Campania con il Segretario u ...Telecamere accese in redazione a VareseNews nel pomeriggio di lunedì 6 febbraio per l’intervista in diretta al consigliere regionale uscente e candidato alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ...