Elezioni | Mauriello MI | ' Dl inutile | non è così che si difende la democrazia'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Via libera del Senato al decreto legge con il quale si dispone che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie del 2023 si svolgano oltre che nella giornata di domenica, anche in quella di lunedì. Le ultimesono state caratterizzate da uno dei più alti tassi di astensionismo della storia. Un grave vulnus alla. È pacifico. Ma l'unica soluzione proposta è stata quella di estendere l'orario di votazione, misura, come insegna l'esperienza, del tuttoa risolvere il problema della scarsa partecipazione egli elettori". Lo dice il presidente di Meritocrazia Italia Walter. "Non è questo il segnale che i cittadini si attendevano per tornare ad avere fiducia nel sistema elettorale, per riappropriarsi della sovranità e, dunque, per ...