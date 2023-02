La mattinata con Silvio LeRegionali del Lazio sono maledettamente importanti per il centrodestra . Ed in bilico in vari centri chiave. Al di là della vittoria o meno del centrodestra, ...Mobilità, servizi, casa per un quartiere vivibile e in salute. Oggi è iniziato dal Cep il nostronei quartieri per presentare il programma con cui ci presentiamo alle prossimeamministrative. Tante e tanti i cittadini che si sono fermati a parlare con il nostro candidato a sindaco ...

Elezioni -6, il diario dell’ultima settimana AlessioPorcu.it

Elezioni Lombardia, la Cisl regionale incontra i candidati Il Diario del Lavoro

Elezioni: Andrea Monti presenta il diario di 5 anni di lavoro in Regione Il Cittadino di Monza e Brianza

Elezioni a Furci Siculo: il sindaco apre le danze con una conferenza ... Gazzetta Jonica

I MOVIMENTI A SIRACUSA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1994 La Civetta di Minerva

Dalle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia all'orientamento di voto ai partiti. È a tutto campo l'ultimo sondaggio politico ...In previsione delle elezioni regionali in Lombardia, la CISL lombarda ha invitato i tre candidati presidente – Letizia Moratti, Pierfrancesco Majorino e Attilio Fontana – a incontrarsi presso la ...