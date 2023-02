Elena Sofia Ricci anticipa Fiori Sopra L’Inferno | Teresa Battaglia ci farà dimenticare Suor Angela?

(Di lunedì 6 febbraio 2023)si prepara a debuttare con, la nuova fiction di Rai1, tratta dal romanzo di Ilaria Tuti. L’attrice veste i panni di, una profiler a caccia di un pericoloso thriller e di una malattia che incombe. La donna giunge in un paesino di montagna insieme alla sua piccola ma fidata squadra, con l’unica eccezione di Massimo Marini, un giovane ispettore alle prime armi. Il suo lavoro consiste nel tracciare il profilo psicologico e comportamentale dei criminali. In questo luogo si aggira un assassino formidabile chevuole studiare e analizzare con cura affinché le autorità riescano a catturarlo prima che commetta altri omicidi. Dotata di grande esperienza, la profiler deve fare ...

Sono passati tanti anni ma ancora oggi in tanti non dimenticanoRicci e Marco Columbro in 'Caro Maestro'. E voi, ve li ricordate Adesso è una attrice tra le più affermate del settore, eppure, nel lontano 1996Ricci si può dire non fosse ...Chiamata Vic ha uno stile completamente diverso rispetto alle cugine Leonor eche prediligono il bon ton. La madre è, sorella del re e all'epoca Infanta di Spagna, prima che il fratello ...

