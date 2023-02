(Di lunedì 6 febbraio 2023) Una- prigione, considerata "la piùdelle Americhe", è stata dta in El. La struttura è caratterizzata da un elevato livello di sicurezza e promette un trattamento severo ...

Costruito in una valle rurale a breve distanza dall'imponente vulcano Chichontepec, a Tecoluca, circa 74 chilometri a sud - est di San, il Centro per il confinamento del terrorismo (CECOT) ..."Un altro mese per vivere a Sarzana un artista globale comeDalì, che si lega al genio di Dante e all'orgoglio della nostra identità sarzanese "il sindaco Cristina Ponzanelli. - ...

El Salvador dichiara guerra ai narcos e inaugura il suo mega carcere: è grande come un’intera città Tiscali Notizie

El Salvador evita il default ed è pronto a lanciare un bond garantito ... Milano Finanza

Prorogata al 5 marzo la mostra “Salvador Dalì-Dante e il viaggio del Genio” CittaDellaSpezia

El Salvador: dietro alla cattura di “terroristi”… – La Bottega del Barbieri La Bottega del Barbieri

FLUSSI 2022 - Ingressi per lavoro e conversioni Portale Integrazione Migranti

Una mega-prigione, considerata 'la più grande delle Americhe', è stata d inaugurata in El Salvador. La struttura è caratterizzata da un elevato ...Continua la telenovela dei Bitcoin bond che dovrebbe emettere El Salvador per finanziare la costruzione di Bitcoin City. L’annuncio del progetto di lanciare questi bond avvenne a novembre 2021, in pie ...