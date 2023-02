Eintracht-Napoli | ecco la data disponibile per la prenotazione del voucher per la procedura d' acquisto dei biglietti

(Di lunedì 6 febbraio 2023), da martedì 7 febbraio alle ore 10ladelper lad'deiPer la garaFrancoforte vs, valida per gli ottavi di finale della UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 21 febbraio 2023 alle ore 21:00 (ora locale), la SSCcomunica che, dalle ore 10.00 di martedì 7 febbraio 2023 e fino alle ore 23.59 di venerdì 10 febbraio 2023 saràladi unmediante la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale della SSC, cliccando ...

