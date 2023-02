Edilizia in legno | Italia terza in Europa dopo Germania e Svezia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il rapporto del in crescita del 33% Centro Studi FederArrredo: settore in crescita del 33%. Prima per realizzazioni la Lombardia seguita da Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Edifici multipiano come "foreste urbane". Asso: "L’apprezzamento da parte del consumatore evidenzia la competitività delle nostre tecnologie costruttive”

Una delle sfide più grandi nella lotta al cambiamento climatico è la creazione di abitazioni economiche e sostenibili, che rispettino l’ambiente e soddisfino le esigenze delle famiglie.Questo significa che il legno di qualità deve essere impiegato in primo luogo per creare prodotti per durevoli, come quelli utilizzati in edilizia o nel settore legno-arredo, mentre solo il materiale ...