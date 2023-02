Economia | sanità e ambiente sono allo sfascio Restiamo in attesa del ritorno della politica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) di Michele Sanfilippo Non vorrei apparire come un sostenitore del socialismo reale e pertanto faccio una debita premessa: il commercio è sempre stato, nella storia dell’uomo, una delle più forti spinte alla formazione di nuove civiltà. Il coraggio di questi uomini che affrontavano rotte sconosciute alla ricerca di nuove possibilità di vita e di commercio ha aperto nuove strade e relazioni con civiltà diverse che hanno dato luogo a straordinari cambiamenti anche se, è giusto dirlo, non sempre in spirito di pace e serena convivenza. Ma, da quando il mercato s’è fatto globale, le coseprofondamente cambiate. Il tanto osannato (nella letteratura imprenditoriale) rischio d’impresa che ha, effettivamente, caratterizzato tantastoria dei pionieri di nuovi mercati, è stato messo da parte. I nuovi padroni del mercato globale, che non ...