“Ecco perché vincerà Micol” GF Vip 7 | fuori hanno detto una cosa | fanno il nome di Signorini

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Quasi un mese fa Dana Saber è stata eliminata dal GF Vip: al televoto è stata scelta dal 28% del pubblico contro il 29% a favore di Nicole Murgia e il 43% per Nikita Pelizon. Dopo l’eliminazione, la modella ha fatto il suo ingresso nello studio per aprire il biglietto con la possibilità di rientrare in casa, ma nessun ritorno per lei. La modella è entrata nella puntata del 19 dicembre e alcuni vipponi già la conoscevano, come Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese che però non si ricordava di lei. A distanza di qualche settimana dalla sua eliminazione Dana Saber torna a parlare e le sue frasi non sono per nulla tenere nei confronti del GF Vip e di Alfonso. L’occasione è stata un’intervista rilasciata a MondoTv24. “La mia esperienza al GF ha rappresentato per me un livello molto basso che mi ha fatto solo perdere del tempo”, hala ...