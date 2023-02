Eccezionale intervento all’ospedale di Battipaglia su un 18enne con trauma toraco-addominale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnchirurgico è stato eseguito recentemente al “S. Maria della Speranza” disu un giovane diciottenne con gravissimo. Il ragazzo era arrivato in ospedale lamentando forte dolore al torace e grave difficoltà respiratoria, a seguito di unsportivo occorsogli il giorno precedente. Gli accertamenti eseguiti rivelavano una rotturatica del diaframma, con erniazione nel torace di stomaco, milza e colon trasverso, e conseguente collasso totale del polmone sinistro. Il giovane veniva immediatamente condotto in sala operatoria e sottoposto ad un delicatissimochirurgico, per riportare in addome tutti gli organi erniati nel torace e ...