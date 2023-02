Eboli | lite dopo incidente | motociclista colpisce uomo col casco

Leggi su zon

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tensione nella serata di sabato scorso addove si è verificata unaa seguito di unstradale. Secondo quanto riporta Salerno Today, c’è stata un’aggressione tra un automobilista ed unall’incrocio tra via Nobile e via Matteotti.l’impatto sono volate parole grosse tra il pizzaiolo a bordo dell’auto e del centauro. Al culmine del litigio ilha colpito al volto l’altro con il suo. L’aggredito ha iniziato a perdere molto sangue dal naso. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il pizzaiolo in ospedale, mentre i carabinieri hanno identificato l’aggressore, che ora rischia una denuncia. Segui ZON.IT su Google News.