E ogni immagine parla più di mille parole Così come il logo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) foto di Tyrone Lebon courtesy Burberry Ve lo avevamo preannunciato già questo autunno: l’era di Daniel Lee da Burberry avrebbe regalato emozioni.sembra, a giudicare dal primo atto on air in queste ultime ore. In attesa dell’evento più atteso – ovvero il 20 febbraio, giorno della sfilata alla prossima London Fashion Week – arriva dalla maison un primo assaggio di quel che sarà questo nuovo capitolo post Riccardo Tisci. Con la prima espressione creativa realizzata sotto la direzione di Daniel Lee si cambia ufficialmente rotta. foto di Tyrone Lebon courtesy Burberry La prima campagna Burberry dell’era Daniel Lee Se una cosa è certa è che il pluripremiato “approccio Lee” punta tutto sulla comunicazione. Sull’evocazione di immaginari ben definiti, sia per le collezioni che per le campagne pubblicitarie. Ecco che già con la prima adv si respira quest’aria di ...

