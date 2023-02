“È morto | devo uscire di qui” Lutto al GF Vip 7 | la concorrente abbandona la casa in lacrime VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un annuncio terribile per unal GF Vip 7. Durante la giornata di ieri infatti, un vippone è stato portato a conoscenza della morte di Alessandro Lo Cascio, manager televisivo di grande successo. L’uomo se n’è andato a soli 52 anni a causa di un infarto. Come riporta vanityfair.it, sono molti gli artisti che hanno avuto e avevano ancora come manager Alessandro Lo Cascio. Tantissimi i famosi: Gina Lollobrigida, Raffaella Carrà, Sandra Milo, Manila Nazzaro, Rossella Brescia, Eva Grimaldi, Angela Melillo e tanti altri. Sandra Milo ha raccontato che era come un quarto figlio e gli ha dedicato un post su Instagram. Maria Grazia Cucinotta ha dichiarato: “Dire ciao a chi ami come un fratello è impossibile…le risate del tempo passato insieme nel cuore e il vuoto di domani. Ciao Ale amico mio del cuore“. Scioccata anche Stefania Orlando, ex ...