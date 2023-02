E Meloni ora ha paura di stravincere

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Fdi punta a fare en plein alle regionali, ma deve gestire gli equilibri interni con gli alleati. Un Salvini azzoppato potrebbe diventare un problema serio per il governo. "Un anno di campagna elettorale dei leghisti potrebbe logorarci", dicono a via della Scrofa

...individueremo la data e la organizzeremo in tempo rapido", ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgiaannunciando la continuazione del dialogo avviato nell'incontro con l'omologo ...... e dalla scorsa settimana rifiuta anche gli integratori, è perè stabile. Se le sue condizioni ... ' È giusto, come ha detto il presidente del consiglio Giorgia, non alzare i toni ma ricordare ...

Meloni sul caso Cospito: «Nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro. Ora tutti abbassino i toni,... Corriere della Sera

Conte: “Ora Meloni scappa, ma i suoi mettono a repentaglio lo Stato” Il Fatto Quotidiano

Giorgia Meloni: "Italia isolata No, ora consapevole della sua centralità" TGCOM

Meloni blinda Delmastro: "Ora abbassiamo i toni" AGI - Agenzia Italia

The Sunday Times: “Meloni era definita un pericolo, ora è il leader più popolare dell’Ue Il Fatto Quotidiano

Quali sono le misure che potrebbero rientrare nella prossima riforma del lavoro del Governo Meloni e novità e modifiche attese ...