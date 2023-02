“È lui | un grande” GF Vip 7 | messaggio aereo dal famoso | fa l’annuncio top al concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Al GF Vip 7in codice per un. In un primo momento tutti sono rimasti sorpresi, non capendo esattamente il contenuto, ma quando il diretto interessato si è reso conto delfatto da un personaggiocol quale lui è molto amico, la sua gioia è esplosa all’improvviso. Un momento diemozione nella casa più spiata d’Italia, a poche ore dall’inizio della puntata in diretta di lunedì 6 febbraio, che sarà ovviamente condotta da Alfonso Signorini, coadiuvato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Mentre gli altri vipponi si trovavano nel giardino del GF Vip 7, iltrasportato da unè stato scritto in codice ed è comparso immediatamente. Tutti hanno alzato lo sguardo al cielo e poi il ...