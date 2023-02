Droga | due pusher arrestati dai carabinieri nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Duesono statidaidella compagnia di Caivano, in provincia di Napoli, e delle Aliquote di Primo Intervento con l’accusa di detenzione dia fini di spaccio: si tratta di Sebastiano Caponetto e Domenico Ferrara, 26 e 25 anni, entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine. Sono stati sorpresi nella palazzina B6 del parco Verde, in quella che i militari ritengono una delle ultime piazze di spaccio del luogo. Durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 30 dosi di hashish e una di cocaina. In un’area comune della palazzina trovata anche una pistola Beretta 92FS con matricola abrasa e caricatore. Entrambi sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.