Dopo due anni da Don Rodrigo il Milan s' è fatto Don Abbondio

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il povero Donè passato suo malgrado alla storia come simbolo italiano di pavidità: da due secoli gli facciamo dire che “il coraggio, se uno non ce l'ha, mica se lo può dare”. In realtà Do... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti