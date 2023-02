Donna trovata morta in un' auto su una spiaggia a Lecco | indagini in corso

(Di lunedì 6 febbraio 2023), il cadavere di unaè stato trovato stamani asui sedili posteriori di una Panda. L'si trovava in località Rivabella ed era su una, con le ruote anteriori in acqua. Il ...

Le forze dell'ordine stanno cercando di risalire alle cause della morte dellae al momento non escludono alcune ipotesi.... ma mi piacerebbe capire", ha detto la, tornando sulle dichiarazioni della sportiva, che ... Ma la madre di Elodie non si è mai sentita discriminata in Italia, nonostante si siaa ...

Terni: donna trovata priva di vita in casa Terni in rete

Auto nel lago a Rivabella, trovata morta una donna Lecco Notizie

Terni, donna di 59 anni trovata morta in casa. Indagano i carabinieri Corriere dell'Umbria

Morta una donna di 51 anni residente del camping “No stress”. Trovata in casa dal figlio La Provincia di Como

Credevano fosse morta: donna trovata ancora viva in un sacco per cadaveri in un ospizio Fanpage.it

Il cadavere di una donna è stato trovato stamani a Lecco all'interno di una Fiat Panda, sui sedili posteriori. L'auto si trovava in località Rivabella ed era ...Il cadavere di una donna è stato trovato lunedì mattina a Lecco all'interno di una Fiat Panda, sui sedili posteriori. L'auto si trovava in località Rivabella ed era su una spiaggia, con le ruote ...