Domenica In | rivelazioni choc su Mia Martini Mara Venier all’ospite | «Non dire queste cose»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 6 febbraio 2023) AIn si parla di Sanremo. Nel programma diè emerso il nome di Miae del dramma vissuto dall’artista che per anni è stata etichettata come una persona che porta iella. E questa pressione ha provocato la tragica scomparsa della sorella di Loredana Bertè. A tal proposito, il giornalista e produttore discografico Adriano Aragozzini, nel parterre degli ospiti di, ha fatto delleagghiaccianti, tanto che la conduttrice è intervenuta, chiudendo subito il discorso. Aragozzini ha ricordato che dopo il Festival di Sanremo 1989, in cui Mimì si presentò con il celebre brano Almeno tu nell’universo, organizzò la rassegna intitolata “Sanremo in The Word” a Tokyo, a New York, a Francoforte, a San Paolo e in Canada. «Tutti gli ...