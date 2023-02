Docenti assunti da concorso straordinario bis | supplenza prima della nomina vale per i 120 giorni di attività didattica NOTA Campania

(Di lunedì 6 febbraio 2023)nell'anno scolastico 2022/23 dabis di cui al DDG n. 1081 del 6 maggio 2022: laè unafinalizzata al ruolo e bisognerà seguire l'iter indicato dal bando per la conferma ma nello stesso tempo seguire anche l'anno di prova e formazione classico, le cui caratteristiche principali sono i 180di servizio, di cui 120 dedicati alledidattiche. L'articolo .

Il piano proposto riguarda l'assunzione diprecari dalle attuali graduatorie, le GPS, ... gli storici (quelli che lo sono già) i nuovi funzionari (gli ex DSGA ff.) quelli che verranno...' Più di 50milapotevano essere giàa settembre scorso " osserva il segretario a Uil Scuola Rua " se consideriamo che su 90mila posti disponibili per le assunzioni in ruolo più della ...

Graduatoria interna di istituto, docenti assunti da GPS I fascia vanno in coda o a pettine Orizzonte Scuola

Docenti assunti da GPS 2021/22, potranno presentare domanda di trasferimento Orizzonte Scuola

Gps scuola: come funziona l’assunzione docenti 2023 da graduatorie sia di sostegno che da posti comuni Scuola & Concorsi

Supplenze 23/24, anche per i docenti già assunti da concorso ... Orizzonte Scuola

Assunzione docenti con tre anni di servizio, è il giorno dell’incontro tra Ministero e UE Orizzonte Scuola

Elezioni all'Università di Foggia, sono 8 i docenti candidati tutti dei dipartimenti dell'Unifg. La prima votazione il 15 marzo ...Le due giovani sono state insignite dal Capo dello Stato Sergio Mattarella per la loro amicizia, fondata sul linguaggio dei segni ...