Divorzio | sentenza Cassazione | assegno mantenimento a rischio se l’ex rifiuta un lavoro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il 23 gennaio gli Ermellini hanno stabilito che non accettare una proposta lavorativa seria e stabile senza una valida giustificazione può compromettere l’divorzile perconiuge. I giudici teorizzano che il rifiuto di un’occupazione sarebbe una “violazione dei doveri post coniugali”. Il caso in questione è quello di una ex coppia di Ancona, in cui il marito aveva chiesto una revoca dei 48mila euro annui che doveva versare alla ex moglie

La Corte di Cassazione si pronuncia di nuovo in ambito di divorzio: un ex coniuge che rifiuta, senza alcuna valida ragione, un posto di lavoro sicuro rischia di perdere l'assegno di mantenimento. I giudici della Cassazione con la sentenza hanno sancito che se, in caso di divorzio, uno dei due ex coniugi scelga di rifiutare un impiego o un lavoro stabile, allora l'altro non è più tenuto a versare il mantenimento.

Il caso che ha motivato la sentenza ruota attorno a un'ex coppia di Ancona, con un assegno divorzile inizialmente stabilito per 48mila euro. Gli ex coniugi hanno per legge il dovere di rendersi autosufficienti dopo il divorzio: ovvero non devono violare i doveri post-coniugali.