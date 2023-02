Divorzio | la Cassazione | «Se la ex rifiuta un lavoro | addio all' assegno di mantenimento»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Si tratterebbe, infatti, di una violazione dei «doveri post coniugali», che prevedono per entrambi gli ex partner diritto - dovere di rendersi autosufficienti e autonomi

il dipendente non può aver diritto al congedo matrimoniale LaCass. civ. n. 9150/2012 ... senza trascrizione (Pretura Fermo 18.2.1991); c) il beneficio compete in caso di, quando ...La sentenza della. Per i supremi giudici, il rifiuto di un'occupazione sarebbe 'una violazione dei doveri post ...

Gli Ermellini hanno stabilito una nuova situazione in cui l'assegno di mantenimento dato all'ex coniuge rischia di decadere ...I «giustificati motivi» che portano a rideterminare la somma per l’ex vanno valutati in base alla più recente interpretazione giurisprudenziale ...