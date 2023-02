Diretta Grande Fratello Vip | puntata di lunedì 6 febbraio

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023)Vip, per la trentunesimanuovi incontri e sorprese per i concorrentiVip, trentunesimo appuntamento del reality show riserva ai vipponi nuove sorprese e nuovi confronti. Durante laci saranno tanti colpi di scena. La rivelazione di Bellavia-Prati Alfonso nota che Pamela Prati e Marco Bellavia non sono seduti vicini, l’ex gieffino dichiara: “Non mi segue neanche più su Instagram”, Pamela Prati dichiara: “Seguo la mia scia, casa mia”. Il conduttore inoltre afferma: “Milena ha dovuto abbandonare la Casa per un lutto e tornerà presto da voi, è già in quarantena in albergo” Leggi anche –> Sophie Codegoni sulla figlia in arrivo: “E’ dispettosa. Ecco cosa abbiamo visto” L'articolo proviene da ...