Dimarco | «Non c’è stata storia | pensavo aspettassero al varco! Perisic…»

(Di lunedì 6 febbraio 2023)è intervenuto subito dopo il fischio finale di Inter-Milan, derby della ventunesima giornata di Serie A andato in scena a San Siro alle ore 20.45. Ecco quanto dichiarato a DAZN SENZA– Federicoè intervenuto così al termine di Inter-Milan: «Penso che abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, non c’èdall’inizio alla fine. Lautaro Martinez più milanese di me? Sto cercando di portare tutti dalla mia parte (ride, ndr). Cosa faccio dopo un derby così? Festeggio. Cosa sento nel cuore? Il nerazzurro e basta. Nulla da togliere a Perisic che l’anno scorso ha fatto una stagione strepitosa, siamo due giocatori diversi. Quest’anno attacchiamo in maniera diversa sulla sinistra cercando anche di creare dei fraseggi. Se mi aspettavo un Milan così ...

... Barella (48' st Asllani), Calhanoglu (44' st Gagliardini), Mkhitaryan (25' st Brozovic),(... Tomori, Gabbia, Leao, Acerbi, Giroud, Rebic per gioco falloso, Mkhitaryan per comportamento...Mentre Simone Inzaghi schiera Dzeko e Lautaro in attacco e conferma Darmian esulle fasce. ... Il Milanriesce ad uscire dalla metà campo e i nerazzurri continuano a spingere alla ricerca ...

Inter, Dimarco: "Non c'è stata partita, non mi aspettavo un Milan così nel primo tempo" TUTTO mercato WEB

Inter Milan, per Federico Dimarco non è una partita come le altre. Ecco perché Inter News 24

Dalla Curva Nord ai tiri... mancini: Dimarco l'ultras sa punire i cugini La Gazzetta dello Sport

Derby di Milano, Inter-Milan 1-0: Lautaro abbatte il Milan Sportitalia

LIVE Inter-Milan 1-0, Serie A calcio 2023 in DIRETTA: Lautaro ... OA Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dominio dell'Inter nei confronti di un Milan troppo rinunciatario per essere vero. Lautaro micidiale, segnali di vita da Lukaku e Gosens. L'undici di Pioli non è che sbagli molto ma fa vedere davvero ...