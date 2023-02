Dimarco | «Entrambi i derby mai messo in dubbio il risultato! Oggi diversi»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023)ha parlato al termine delInter-Milan. Il giocatore, in campo nella stracittadina di stasera al Meazza, ha commentato a Inter TV quanto avvenuto nella vittoria per 1-0 che vale il +5.STRAVINTO! – Federicofesteggia dopo Inter-Milan: «Ce lo siamo meritato, in entrambe le partite penso non sia statoinil risultato. Nel calcio sappiamo che può capitare di tutto, come l’anno scorso, ma siamo entrati in campo in maniera diversa sotto tutti i punti di vista. Quando giochi ile sei favorito c’è tutto da perdere, però abbiamo giocato benissimo e siamo contenti. Il gol? Eh, bello… (ride, ndr) Dobbiamo pensare partita dopo partita, non troppo in là, poi tireremo le somme a fine campionato». Inter-News - Ultime notizie e ...