Diffidati Verona-Lazio | i biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano della Juventus, vuole subito riprendere la propria marcia in campionato portando a casa i tre punti contro l’Hellasnel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. I, però dovranno anche fare attenzione ai cartellini gialli poiché ci sono tre calciatori che figurano nella lista deie, in caso di ammonizione lunedì sera, sarebbero costretti a saltare la prossima importante gara contro l’Atalanta. I tre giocatori in diffida sono Nicolò Casale, Adam Marusic e Danilo Cataldi. SportFace.

...30) contro l'Hellas. Un appuntamento da ex per il fantasista biancoceleste, che con la ... Sarri non dovrebbe fare ragionamenti di formazione sulla situazionein vista del big match con ...In 20 gare ha conquistato 17 vittorie (8 in trasferta con, Lazio, Milan, Cremonese, Roma, ... I. Nel Napoli Kim. Nello Spezia Ampadu, Caldara, Holm e gli assenti Bastoni e Nzola. Gli ...

Lazio, con il Verona attenzione ai cartellini: tre i diffidati biancocelesti Cittaceleste.it

Diretta Verona-Lazio ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

Verona-Lazio, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Lasagna in panchina Corriere dello Sport

Serie A 2022-2023, 21a giornata: i calciatori diffidati e squalificati SpazioCalcio.it

Diffidati Udinese-Verona, gialloblu a rischio squalifica in vista della ... SPORTFACE.IT

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...'Sarà una partita importante per noi'.ROMA (ITALPRESS) - 'Sarà una partita importante per noi, dobbiamo iniziare a guardare con attenzione ...