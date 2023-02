Di Lello | I cori vergognosi di La Spezia? Occorre uno sforzo complessivo

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Marco Di, ex procuratore Figc, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue dichiarazioni: "Iascoltati nello stadio di Launo. -afferma Di- Innanzitutto non trovo differenze tra discriminazione razziale e territoriale, ma al di là di questo la normativa per sradicare, anche con sanzioni pesanti le condotte discriminatorie, esiste, non c’è invece la scelta di irrogare settimanalmente sanzioni adeguate da parte del giudice sportivo. Tra l'altro lui è il giudice della Lega e non della Figc: se le società facessero un patto più stringente tra di loro per estirpare queste condotte dagli stadi potremmo fare un passo in avanti. -prosegue Di- I ...