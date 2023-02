Di Canio | «Inzaghi deve credere allo Scudetto! Inter in dominio già dal 1?!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L’ha trionfato contro il Milan vincendo meritatamente 1-0. Disi esprime sue la lotta Scudetto. L’opinionista non ha dubbi sul Derby CREDERCI ? Paolo Diconsigliasulla lotta Scudetto: «nella rimonta, per la forza, ma anche perché questa squadra sistabilizzare nel livello che ha. È sembrata fragile pochissime volte, ma queste pochissime volte sono state decisive e l’hannontanata dal Napoli capolista. Il Milan era tutto un rinvio, ovvero superare il primo tempo e poi sperare nella ripresa su Leao. Dal primo secondo abbiamo detto del Milan: “Cos’è sta formazione, così non può andare”. Si sapeva già che fosse un...