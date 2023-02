Devastante terremoto in Turchia | oltre 700 morti Ue | Pronti ad aiutarvi Italia | allarme tsunami rientrato

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Laè sotto choc a causa di un terribileche ha colpito il sud-est del paese. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv)no e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma inha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep. Undi magnitudo 7.9 ha scosso il Paese poco dopo le 2 orana. Il ministero dell'Interno indica la priorità nel soccorso di chi è rimasto sotto le macerie. Paura anche Libano, sisma avvertito in Grecia, Cipro e Israele. Salgono a 200 iufficializzati dalle autorità, ma il bilancio resta in sospeso e sembra destinato ad aggravarsi dato che in diverse aree del Paese risultano crollati decine di edifici e negli ...

"Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue costantemente, aggiornata dal Dipartimento della Protezione Civile, gli sviluppi del terremoto che ha colpito la Turchia, al confine con la Siria. Esprime vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. Un terremoto di magnitudo 7.9 è stato registrati alle ore 02.17 italiane del 6 febbraio 2023 nella parte sud - orientale della Turchia, al confine con la Siria, nella regione dell'Anatolia sud.

Un terremoto di magnitudo 7,4 è stato registrato alle 4.17 nel distretto di Pazarcik, nella provincia meridionale di Kahramanmaras, a una profondità di 7 chilometri. Lo ha dichiarato l'Autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri (AFAD). Otto scosse di fortissima intensità hanno colpito il sud del Paese, non lontano dal confine.